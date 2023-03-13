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Колобовъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Колобовъ Василий

Мать: Колобова Ирина Корнилова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Слухова Авдотья

Мать ребёнка: Колобова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Недошивина Мавра

Мать ребёнка: Колобова Прасковья Кузьмина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Колобова Прасковья Кузьмина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Колобова Прасковья Кузьмина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова Прасковья Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова Марфа Григорьева

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