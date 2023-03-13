Колобовъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Колобовъ Василий
Мать: Колобова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Слухова Авдотья
Мать ребёнка: Колобова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Недошивина Мавра
Мать ребёнка: Колобова Прасковья Кузьмина
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Колобова Прасковья Кузьмина
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Колобова Прасковья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно