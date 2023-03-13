Колобова Прасковья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Недошивина Мавра
Отец ребёнка: Колобовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Колобовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Колобовъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобовъ Максимъ