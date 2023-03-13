Колобова Прасковья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова Прасковья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Недошивина Мавра

Отец ребёнка: Колобовъ Максимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Колобовъ Максимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Колобовъ Максимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовъ Максимъ

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