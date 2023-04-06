Недошивина (Колобова) Мавра
Место рождения
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Колобовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Недошивинъ Автономъ
Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недошивинъ Карпъ