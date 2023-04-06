Недошивина (Колобова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недошивина (Колобова) Мавра

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Колобовъ Максимъ

Мать: Колобова Прасковья Кузьмина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Недошивинъ Автономъ

Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Недошивинъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недошивинъ Карпъ

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