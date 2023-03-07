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Недошивинъ Карпъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Недошивинъ Никита

Мать: Недошивина Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Недошивинъ Автономъ

Мать ребёнка: Недошивина Мавра

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Недошивина Мавра

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Недошивина Мавра

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Недошивина Мавра

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недошивина Мавра

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