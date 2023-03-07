Недошивинъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Недошивинъ Никита
Рождение ребёнка
1799
Сын: Недошивинъ Автономъ
Мать ребёнка: Недошивина Мавра
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Недошивина Мавра
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Недошивина Мавра
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Недошивина Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недошивина Мавра