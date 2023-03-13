Колобова Ирина Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова Ирина Корнилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Колобовъ Иванъ

Отец ребёнка: Колобовъ Василий

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Колобовъ Максимъ

Отец ребёнка: Колобовъ Василий

Рождение ребёнка
1738

Сын: Колобовъ Платонъ

Отец ребёнка: Колобовъ Василий

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Колобовъ Романъ

Отец ребёнка: Колобовъ Василий

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Колобовъ Панкратъ

Отец ребёнка: Колобовъ Василий

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Колобовъ Василий

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Колобовъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовъ Василий

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