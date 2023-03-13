Колобова Ирина Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Колобовъ Иванъ
Отец ребёнка: Колобовъ Василий
Рождение ребёнка
1728
Сын: Колобовъ Максимъ
Отец ребёнка: Колобовъ Василий
Рождение ребёнка
1738
Сын: Колобовъ Платонъ
Отец ребёнка: Колобовъ Василий
Рождение ребёнка
1738
Сын: Колобовъ Романъ
Отец ребёнка: Колобовъ Василий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Колобовъ Панкратъ
Отец ребёнка: Колобовъ Василий
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Колобовъ Василий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Колобовъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобовъ Василий