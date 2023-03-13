Колобовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Колобовъ Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Колобовъ Иванъ
Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Колобовъ Максимъ
Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Колобовъ Платонъ
Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Колобовъ Романъ
Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Колобовъ Панкратъ
Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колобова Ирина Корнилова
Смерть
1750