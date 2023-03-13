Колобовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Колобовъ Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Колобовъ Иванъ

Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Колобовъ Максимъ

Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Колобовъ Платонъ

Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Колобовъ Романъ

Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Колобовъ Панкратъ

Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Колобова Ирина Корнилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова Ирина Корнилова

Смерть
1750
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