Слухова (Колобова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Колобовъ Максимъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Слуховъ Данила
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Слуховъ Данила
Рождение ребёнка
1786
Сын: Слуховъ Иванъ
Отец ребёнка: Слуховъ Данила
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Слуховъ Данила
Рождение ребёнка
1790
Сын: Слуховъ Абрамъ
Отец ребёнка: Слуховъ Данила
Рождение ребёнка
1794
Сын: Слуховъ Петръ
Отец ребёнка: Слуховъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слуховъ Данила