Слухова (Колобова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлухова (Колобова) Авдотья

Слухова (Колобова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Колобовъ Максимъ

Мать: Колобова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Слуховъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Слуховъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Слуховъ Иванъ

Отец ребёнка: Слуховъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Слуховъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Слуховъ Абрамъ

Отец ребёнка: Слуховъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Слуховъ Петръ

Отец ребёнка: Слуховъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слуховъ Данила

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close