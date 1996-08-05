(Ковтун) Нина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковтун) Нина Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1934

Дата смерти

05.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1934

Отец: Ковтун Терентий Никонович

Мать: Галина Федоровна Коряк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнега Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1952

Дочь: (Ковтун) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Дейнега Василий Васильевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.03.1957

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Дейнега Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1963

Сын: Баглаенко Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Дейнега Василий Васильевич

Смерть
05.08.1996

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