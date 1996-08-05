(Ковтун) Нина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1934
Дата смерти05.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1934
Отец: Ковтун Терентий Никонович
Мать: Галина Федоровна Коряк
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1952
Дочь: (Ковтун) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Дейнега Василий Васильевич
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.03.1957
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Дейнега Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1963
Сын: Баглаенко Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Дейнега Василий Васильевич
Смерть
05.08.1996