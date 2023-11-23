Баглаенко Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1963
Отец: Дейнега Василий Васильевич
Мать: Нина Терентьевна
Бракосочетание
24.10.1986
Жена: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
04.09.1988
Дочь: Нина Юрьевна
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1990
Сын: Баглаенко Василий Юрьевич
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна