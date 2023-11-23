Баглаенко Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баглаенко Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1963

Отец: Дейнега Василий Васильевич

Мать: Нина Терентьевна

Бракосочетание
24.10.1986

Жена: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
04.09.1988

Дочь: Нина Юрьевна

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
01.03.1990

Сын: Баглаенко Василий Юрьевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

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