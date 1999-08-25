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Дейнега Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1931

Дата смерти

25.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931

Отец: Дейнега Василий Архипович

Мать: (Токарчук) Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ковтун) Нина Терентьевна

Рождение ребёнка
02.07.1952

Дочь: (Ковтун) Галина Васильевна

Мать ребёнка: (Ковтун) Нина Терентьевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.03.1957

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: (Ковтун) Нина Терентьевна

Рождение ребёнка
01.10.1963

Сын: Баглаенко Юрий Васильевич

Мать ребёнка: (Ковтун) Нина Терентьевна

Смерть
25.08.1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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