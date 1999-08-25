Дейнега Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1931
Дата смерти25.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1952
Дочь: (Ковтун) Галина Васильевна
Мать ребёнка: (Ковтун) Нина Терентьевна
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.03.1957
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: (Ковтун) Нина Терентьевна
Рождение ребёнка
01.10.1963
Сын: Баглаенко Юрий Васильевич
Мать ребёнка: (Ковтун) Нина Терентьевна
Смерть
25.08.1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область