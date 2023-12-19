(Кириченко) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1986
Рождение ребёнка
04.09.1988
Дочь: (Баглаенко) Нина Юрьевна
Отец ребёнка: Баглаенко Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1990
Сын: Баглаенко Василий Юрьевич
Отец ребёнка: Баглаенко Юрий Васильевич