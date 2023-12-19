(Кириченко) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириченко) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1986

Муж: Баглаенко Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
04.09.1988

Дочь: (Баглаенко) Нина Юрьевна

Отец ребёнка: Баглаенко Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1990

Сын: Баглаенко Василий Юрьевич

Отец ребёнка: Баглаенко Юрий Васильевич

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