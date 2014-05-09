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(Ковтун) Галина Васильевна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

02.07.1952

Дата смерти

09.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1952

Отец: Дейнега Василий Васильевич

Мать: (Ковтун) Нина Терентьевна

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масальский Николай Степанович

Рождение ребёнка
26.09.1971

Сын: Масальский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Масальский Николай Степанович

Рождение ребёнка
17.09.1981

Сын: Масальский Ян Николаевич

Отец ребёнка: Масальский Николай Степанович

Смерть
09.05.2014
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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