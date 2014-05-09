(Ковтун) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1952
Дата смерти09.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1971
Сын: Масальский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Масальский Николай Степанович
Рождение ребёнка
17.09.1981
Отец ребёнка: Масальский Николай Степанович
Смерть
09.05.2014
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область