Ковтун Терентий Никонович
Место рожденияУкраина, Днепропетровская область
Дата рождения20.11.1905
Дата смерти10.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1931
Сын: Ковтун Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк
Рождение ребёнка
29.04.1934
Дочь: (Ковтун) Нина Терентьевна
Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк
Рождение ребёнка
23.04.1935
Сын: Ковтун Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк
Рождение ребёнка
22.06.1942
Дочь: (Ковтун) Любовь Терентьевна
Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк
Харьков, Харківська область
Смерть
10.10.1969