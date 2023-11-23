Ковтун Терентий Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтун Терентий Никонович

Ковтун Терентий Никонович

avatar

Место рождения

Украина, Днепропетровская область

Дата рождения

20.11.1905

Дата смерти

10.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1931

Сын: Ковтун Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк

Рождение ребёнка
29.04.1934

Дочь: (Ковтун) Нина Терентьевна

Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк

Рождение ребёнка
23.04.1935

Сын: Ковтун Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк

Рождение ребёнка
22.06.1942

Дочь: (Ковтун) Любовь Терентьевна

Мать ребёнка: Галина Федоровна Коряк

Харьков, Харківська область
Смерть
10.10.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.