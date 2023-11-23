Ковтун Григорий Терентьевич
Место рожденияУкраина, Днепропетровская область
Дата рождения04.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1931
Отец: Ковтун Терентий Никонович
Мать: Галина Федоровна Коряк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковтун) Анжела Григорьевна
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1962
Сын: Ковтун Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно