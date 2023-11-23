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Ковтун Григорий Терентьевич

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Место рождения

Украина, Днепропетровская область

Дата рождения

04.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1931

Отец: Ковтун Терентий Никонович

Мать: Галина Федоровна Коряк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковтун) Анжела Григорьевна

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1962

Сын: Ковтун Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно

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