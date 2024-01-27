Галина Федоровна Коряк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина Федоровна Коряк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1931

Сын: Ковтун Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович

Рождение ребёнка
29.04.1934

Дочь: (Ковтун) Нина Терентьевна

Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович

Рождение ребёнка
23.04.1935

Сын: Ковтун Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович

Рождение ребёнка
22.06.1942

Дочь: (Ковтун) Любовь Терентьевна

Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович

Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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