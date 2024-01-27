Галина Федоровна Коряк
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1931
Сын: Ковтун Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович
Рождение ребёнка
29.04.1934
Дочь: (Ковтун) Нина Терентьевна
Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович
Рождение ребёнка
23.04.1935
Сын: Ковтун Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович
Рождение ребёнка
22.06.1942
Дочь: (Ковтун) Любовь Терентьевна
Отец ребёнка: Ковтун Терентий Никонович
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно