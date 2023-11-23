Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957

Отец: Дейнега Василий Васильевич

Мать: Нина Терентьевна

Рождение ребёнка
22.08.1977

Дочь: Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Лебедев Василий Дмитривич

Рождение ребёнка
12.03.1986

Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Дмитривич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Василий Дмитривич

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