Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957
Отец: Дейнега Василий Васильевич
Мать: Нина Терентьевна
Рождение ребёнка
22.08.1977
Дочь: Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Лебедев Василий Дмитривич
Рождение ребёнка
12.03.1986
Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Дмитривич
Бракосочетание
Неизвестно