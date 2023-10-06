Голостенов Егор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голостенов Егор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голостенов Николай Степанович

Мать: Голостенова Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Голостенов Иван Егорович

Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Голостенов Павел Егорович

Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Голостенов Александр Егорович

Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусенцева Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голостенов Сергей Егорович

Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голостенова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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