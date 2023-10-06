Голостенов Егор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Голостенов Павел Егорович
Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Голостенов Александр Егорович
Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брусенцева Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голостенов Сергей Егорович
Мать ребёнка: Голостенова Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно