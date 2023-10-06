Брусенцева (Голостенова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусенцева (Голостенова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голостенов Егор Николаевич

Мать: Голостенова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елисавета Егоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Брусенцев Раул Егорович

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пузанова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусенцев Николай Егорович

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусенцев Александр Егорович

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусенцев Петр Егорович

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лария Егоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусенцев Егор Александрович

Смерть
Неизвестно
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