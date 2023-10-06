Брусенцева (Голостенова) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елисавета Егоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пузанова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусенцев Николай Егорович
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусенцев Александр Егорович
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лария Егоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Егор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно