Голостенова (Яковлева) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голостенова (Яковлева) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1818

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Яковлев Андрей Саввович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Голостенов Иван Егорович

Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Голостенов Павел Егорович

Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Голостенов Александр Егорович

Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брусенцева Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голостенов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голостенов Егор Николаевич

Смерть
1818
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