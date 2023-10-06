Голостенова (Яковлева) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1818
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Яковлев Андрей Саввович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Голостенов Павел Егорович
Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Голостенов Александр Егорович
Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брусенцева Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голостенов Сергей Егорович
Отец ребёнка: Голостенов Егор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1818