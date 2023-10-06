Голостенов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1831
Сын: Голостенов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Голостенов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1839
Сын: Голостенов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно