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Голостенов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Голостенов Егор Николаевич

Мать: Голостенова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Голостенов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Голостенов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Голостенов Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Голостенов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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