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Голостенов Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Голостенов Егор Николаевич

Мать: Голостенова Екатерина Андреевна

Смерть
1806
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