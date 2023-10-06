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Голостенов Павел Егорович
Голостенов Павел Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
1806
Пол
Мужской
Отец
Голостенов Егор Николаевич
Мать
Голостенова (Яковлева) Екатерина Андреевна
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Голостенов Егор Николаевич
Мать:
Голостенова Екатерина Андреевна
Смерть
1806
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