Голостенов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голостенов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голостенов Степан Мартынович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Голостенов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Голостенова Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голостенов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Голостенова Феодосия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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