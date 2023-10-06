Голостенов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голостенов Степан Мартынович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Голостенов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Голостенова Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голостенов Егор Николаевич
Мать ребёнка: Голостенова Феодосия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно