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Солдатенков Давид Семёнов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.06.1847

Дата смерти

21.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1847

Отец: Семён Иосифов

Мать: Анна Емельянова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1871

Дочь: Васса Давидова

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Ксения Давидова

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1875

Сын: Иованн Давидов

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Александр Давидов

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Василий Давидов

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1880

Сын: Роман Давидов

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1883

Сын: Алексей Давидов

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Тимофей Давидов

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1887

Дочь: Дария Давидова

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Антоний Давидов

Мать ребёнка: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.11.1896
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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