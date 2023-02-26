Солдатенков Давид Семёнов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.06.1847
Дата смерти21.11.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1847
Отец: Семён Иосифов
Мать: Анна Емельянова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1871
Дочь: Васса Давидова
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873
Дочь: Ксения Давидова
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1875
Сын: Иованн Давидов
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1877
Сын: Александр Давидов
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1879
Сын: Василий Давидов
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1880
Сын: Роман Давидов
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1883
Сын: Алексей Давидов
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1885
Сын: Тимофей Давидов
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1887
Дочь: Дария Давидова
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1890
Сын: Антоний Давидов
Мать ребёнка: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.11.1896
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной