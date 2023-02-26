Роман Давидов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880
Отец: Солдатенков Давид Семёнов
Мать: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: София Романова
Мать ребёнка: Акилина ...фанова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина ...фанова
Смерть
Неизвестно