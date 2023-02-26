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Роман Давидов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880

Отец: Солдатенков Давид Семёнов

Мать: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: София Романова

Мать ребёнка: Акилина ...фанова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина ...фанова

Смерть
Неизвестно
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