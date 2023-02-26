Матрона Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1871
Дочь: Васса Давидова
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873
Дочь: Ксения Давидова
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1875
Сын: Иованн Давидов
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1877
Сын: Александр Давидов
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1879
Сын: Василий Давидов
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1880
Сын: Роман Давидов
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1883
Сын: Алексей Давидов
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1885
Сын: Тимофей Давидов
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1887
Дочь: Дария Давидова
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1890
Сын: Антоний Давидов
Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно