Матрона Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1871

Дочь: Васса Давидова

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Ксения Давидова

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1875

Сын: Иованн Давидов

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Александр Давидов

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Василий Давидов

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1880

Сын: Роман Давидов

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1883

Сын: Алексей Давидов

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Тимофей Давидов

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1887

Дочь: Дария Давидова

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Антоний Давидов

Отец ребёнка: Солдатенков Давид Семёнов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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