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Алексей Давидов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1883

Отец: Солдатенков Давид Семёнов

Мать: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1906

Жена: Пелагея Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Прохорова

д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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