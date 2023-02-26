Алексей Давидов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1883
Отец: Солдатенков Давид Семёнов
Мать: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1906
Жена: Пелагея Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1907
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Прохорова
д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно