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Пелагея Прохорова

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Место рождения

Максимово

Дата рождения

25.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1886

Отец: Прохор Гаврилов

Мать: Евдокия (Семёнова)

Бракосочетание
03.11.1906

Муж: Алексей Давидов

Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Давидов

д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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