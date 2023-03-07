Пелагея Прохорова
Место рождения
Дата рождения25.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1886
Отец: Прохор Гаврилов
Мать: Евдокия (Семёнова)
Бракосочетание
03.11.1906
Муж: Алексей Давидов
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1907
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Давидов
д.Мордасы ( Селецкий Ручей ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно