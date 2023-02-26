Александр Давидов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.08.1877
Дата смерти16.10.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877
Отец: Солдатенков Давид Семёнов
Мать: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.10.1881
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище