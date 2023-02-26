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Александр Давидов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.08.1877

Дата смерти

16.10.1881

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877

Отец: Солдатенков Давид Семёнов

Мать: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.10.1881
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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