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Тимофей Давидов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.02.1885

Дата смерти

18.04.1886

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1885

Отец: Солдатенков Давид Семёнов

Мать: Матрона Максимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1886
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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