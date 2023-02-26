Тимофей Давидов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.02.1885
Дата смерти18.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1885
Отец: Солдатенков Давид Семёнов
Мать: Матрона Максимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1886
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище