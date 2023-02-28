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Анна Емельянова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

13.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Емельян Григорьев

Мать: Ефимия Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1847

Сын: Солдатенков Давид Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1849

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.05.1853
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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