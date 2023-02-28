Анна Емельянова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти13.05.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Емельян Григорьев
Мать: Ефимия Стефанова
Бракосочетание
03.02.1846
Муж: Семён Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1847
Сын: Солдатенков Давид Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1849
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.05.1853
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.