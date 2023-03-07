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Булатов Герасим Емельянов

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Булатов Емельян (Емелка) Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Булатов Александр Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Булатов Савин Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Нагавицина Елена Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Булатов Емельян Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Солодянкина Матрона Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Широкова Соломонида Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Булатов Никита Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755
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