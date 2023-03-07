Булатов Герасим Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Булатов Емельян (Емелка) Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Булатов Александр Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Нагавицина Елена Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Булатов Емельян Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Солодянкина Матрона Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Широкова Соломонида Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755