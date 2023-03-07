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Булатов Александр Герасимов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Булатов Герасим Емельянов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Булатова Варвара Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Булатов Зотик Александров

Мать ребёнка: Булатова Варвара Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Варвара Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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