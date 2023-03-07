Булатов Александр Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Булатов Герасим Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Булатова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Булатов Зотик Александров
Мать ребёнка: Булатова Варвара Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763