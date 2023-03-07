Булатова (Бобковых) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Бобковых) Варвара Васильева

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Место рождения

дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Булатов Александр Герасимов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Булатов Зотик Александров

Отец ребёнка: Булатов Александр Герасимов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Александр Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1763
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