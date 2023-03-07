Булатова (Бобковых) Варвара Васильева
Место рождениядер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Булатов Александр Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Булатов Зотик Александров
Отец ребёнка: Булатов Александр Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763