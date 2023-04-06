Широкова (Булатова) Соломонида Герасимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Булатов Герасим Емельянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Лупунская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763