Широкова (Булатова) Соломонида Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Булатова) Соломонида Герасимова

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Булатов Герасим Емельянов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Лупунская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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