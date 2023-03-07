Нагавицина (Булатова) Елена Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагавицина (Булатова) Елена Герасимова

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Булатов Герасим Емельянов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Воронковская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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