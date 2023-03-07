Нагавицина (Булатова) Елена Герасимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Булатов Герасим Емельянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Воронковская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763