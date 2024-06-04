Булатов Никита Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Булатов Герасим Емельянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1758
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Булатова) Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
12.06.1768
Сын: Булатов Исак Никитин
Мать ребёнка: Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова
Смерть
1808