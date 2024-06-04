Булатов Никита Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Никита Герасимов

Булатов Никита Герасимов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Булатов Герасим Емельянов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
?.02.1758

Жена: Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Булатова) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Булатов Панфил Никитин

Мать ребёнка: Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1768

Сын: Булатов Исак Никитин

Мать ребёнка: Булатова (Крысова) Стефанида Стефанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1808
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.