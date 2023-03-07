Булатов Емельян (Емелка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Емельян (Емелка) Григорьев

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Место рождения

починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Булатов Григорий (Гришка) Яковлев

Мать: не указана

починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Булатов Кондратий Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Булатов Василий Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Булатов Герасим Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Булатов Сергей Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1729
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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