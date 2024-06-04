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Булатов Василий Емельянов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

08.01.1777

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Булатов Емельян (Емелка) Григорьев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Ершова (Булатова) Ирина Васильева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Мальцова (Булатова) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Булатов Никифор Васильев

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Булатов Поликарп Васильев

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Шамакина (Булатова) Васса Васильева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1735

Дочь: Исупова (Булатова) Параскева Васильева

Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.01.1777
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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