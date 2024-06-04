Булатов Василий Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти08.01.1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Булатов Емельян (Емелка) Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Ершова (Булатова) Ирина Васильева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Мальцова (Булатова) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Булатов Поликарп Васильев
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Шамакина (Булатова) Васса Васильева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева
Рождение ребёнка
18.10.1735
Дочь: Исупова (Булатова) Параскева Васильева
Мать ребёнка: Булатова (Могилевых) Параскева Васильева
Смерть
08.01.1777