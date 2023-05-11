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Булатов Кондратий Емельянов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Булатов Емельян (Емелка) Григорьев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Булатов Роман Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Булатов Павел (ст) Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Булатов Павел (мл) Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Булатов Алексей Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Ирина Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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