Булатов Кондратий Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Булатов Емельян (Емелка) Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Булатов Павел (ст) Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Булатов Павел (мл) Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Булатов Алексей Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Ирина Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750