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Булатов Роман Кондратьев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Булатов Кондратий Емельянов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Булатов Иван Романов

Мать ребёнка: Булатова Татьяна Миронова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Васса Романова

Мать ребёнка: Булатова Татьяна Миронова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Булатов Иона Романов

Мать ребёнка: Булатова Татьяна Миронова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Татьяна Миронова

Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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