Булатов Роман Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Булатов Кондратий Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Булатов Иван Романов
Мать ребёнка: Булатова Татьяна Миронова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Васса Романова
Мать ребёнка: Булатова Татьяна Миронова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Булатов Иона Романов
Мать ребёнка: Булатова Татьяна Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763