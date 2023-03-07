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Булатов Савин Герасимов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Булатов Герасим Емельянов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Булатов Обросим Савинов

Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Булатов Федор Савинов

Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Булатов Яков Савинов

Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Федосья Савина

Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Улита Савина

Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Булатов Яков (мл) Савинов

Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова

Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Неонила Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зуевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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