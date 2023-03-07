Булатов Савин Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Булатов Герасим Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Булатов Яков Савинов
Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Федосья Савина
Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Улита Савина
Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Булатов Яков (мл) Савинов
Мать ребёнка: Булатова Неонила Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762