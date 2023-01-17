Зиннурова Нура Халиловна
Место рождения
Дата рождения22.11.1922
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922
Отец: Зиннуров Халиулла
Мать: Ахметшакирова Шамсия
Рождение ребёнка
1945
Сын: Халилов Леонид Мухибуллович
Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович
Рождение ребёнка
26.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович
Малояз, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Халилов Леонард Мухибуллович
Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Халилов Люнет Мухибуллович
Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Халилова София Мухибулловна
Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001
Челябинск, Челябинский, Челябинская область