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Зиннурова Нура Халиловна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.11.1922

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922

Отец: Зиннуров Халиулла

Мать: Ахметшакирова Шамсия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1945

Сын: Халилов Леонид Мухибуллович

Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович

Малояз, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Халилов Леонард Мухибуллович

Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Сын: Халилов Люнет Мухибуллович

Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Халилова София Мухибулловна

Отец ребёнка: Халилов Мухибулла Зайнуллович

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халилов Мухибулла Зайнуллович

Смерть
2001
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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