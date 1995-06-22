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Халилов Мухибулла Зайнуллович

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.09.1916

Дата смерти

22.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1916

Отец: Халилов Зайнулла

Мать: Махира Гайниева

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1945

Сын: Халилов Леонид Мухибуллович

Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна

Малояз, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Халилов Леонард Мухибуллович

Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Сын: Халилов Люнет Мухибуллович

Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Халилова София Мухибулловна

Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиннурова Нура Халиловна

Смерть
22.06.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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