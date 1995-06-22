Халилов Мухибулла Зайнуллович
Место рождения
Дата рождения03.09.1916
Дата смерти22.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1916
Отец: Халилов Зайнулла
Мать: Махира Гайниева
Рождение ребёнка
1945
Сын: Халилов Леонид Мухибуллович
Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна
Рождение ребёнка
26.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна
Малояз, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Халилов Леонард Мухибуллович
Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Халилов Люнет Мухибуллович
Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Халилова София Мухибулловна
Мать ребёнка: Зиннурова Нура Халиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиннурова Нура Халиловна
Смерть
22.06.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область