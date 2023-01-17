Насибаш
Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
431Нисибаш, деревня.при рч. Нисе.20050124573534Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Ярмарка 12—18 февраля и 3—7 июля.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
82. Нисимбашева, деревня бывшая государственная, при речке Нисе, дворов 147, жителей 882, мечеть, школа, 35 лавок, винн. склад., 2 ярмарки: с 12-го по 18-ое февраля и с 3 Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Насибаши, д. в 1 вер. от реч. Карамалы, на прос. дор., 2 мечети, мин. рус.-башк. шк., вол. правл., 2 х.-з. маг., кузн., 2 мел., 3 мануф. и 5 бак. лав., по сред. баз., ярм Показать все 110—255736683Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520182Насибашсело55°10'00"58°20'00"N-40-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Салаватский муниципальный район, Сельское поселение Насибашевский сельсовет
80647450101с Насибашсело