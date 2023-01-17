село Насибаш, село Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Насибаш

Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
431Нисибаш, деревня.при рч. Нисе.20050124573534Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Ярмарка 12—18 февраля и 3—7 июля.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Иликская волость
82. Нисимбашева, деревня бывшая государственная, при речке Нисе, дворов 147, жителей 882, мечеть, школа, 35 лавок, винн. склад., 2 ярмарки: с 12-го по 18-ое февраля и с 3 Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Касибашевская волость
8Насибаши, д. в 1 вер. от реч. Карамалы, на прос. дор., 2 мечети, мин. рус.-башк. шк., вол. правл., 2 х.-з. маг., кузн., 2 мел., 3 мануф. и 5 бак. лав., по сред. баз., ярм Показать все 110255736683Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Салаватский район
520182Насибашсело55°10'00"58°20'00"N-40-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Салаватский муниципальный район, Сельское поселение Насибашевский сельсовет
80647450101с Насибашсело
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