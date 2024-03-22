село Малояз, село Малояз, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Малояз

Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Иликская волость
79. Карашавлы, деревня бывшая государственная, при речке Ширдале, дворов 43, жителей 280, мечеть, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Салаватский район
13346Малоязсело55°11'00"58°10'00"N-40-033

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Салаватский муниципальный район, Сельское поселение Салаватский сельсовет
80647453101с Малоязсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
430Каратавлы, деревня.при рч. Ширдале.1885050118116Б. — Мечеть 1. Мельница водяная.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Касибашевская волость
6Каратавлы, д. при р. Юрюзани, на прос. дор., бак. лав., мечеть1121265135130Земледелие
7Михайловка, д. при р. Юрюзани, прос. дор., зем. шк., бак. лав.1101264256225Земледелие
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close