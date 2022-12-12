Ахметшакирова Шамсия
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Мухаметсалимов Ахметшакир
Мать: Абдулкадырова Фатима
Рождение ребёнка
22.11.1922
Дочь: Зиннурова Нура Халиловна
Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннурова Зина Халиловна
Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиннуров Халиулла
Смерть
1953