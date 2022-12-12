Ахметшакирова Шамсия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшакирова Шамсия

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Место рождения

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1906

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Мухаметсалимов Ахметшакир

Мать: Абдулкадырова Фатима

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1922

Дочь: Зиннурова Нура Халиловна

Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннурова Зина Халиловна

Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннуров Халиулла

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиннуров Халиулла

Смерть
1953
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