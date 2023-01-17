Абдулкадырова Фатима
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ахметшакирова Сания
Отец ребёнка: Мухаметсалимов Ахметшакир
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ахметшакирова Шамсия
Отец ребёнка: Мухаметсалимов Ахметшакир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно