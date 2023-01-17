Абдулкадырова Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулкадырова Фатима

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Место рождения

Калмакларово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Калмакларово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ахметшакирова Сания

Отец ребёнка: Мухаметсалимов Ахметшакир

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ахметшакирова Шамсия

Отец ребёнка: Мухаметсалимов Ахметшакир

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметсалимов Ахметшакир

Смерть
Неизвестно
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