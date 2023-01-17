Мухаметсалимов Ахметшакир
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Султамуратов Мухаметсалим
Мать: Абдулзелимова Гулейша
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ахметшакиров Шаукат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ахметшакирова Сания
Мать ребёнка: Абдулкадырова Фатима
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ахметшакирова Шамсия
Мать ребёнка: Абдулкадырова Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулкадырова Фатима
Смерть
Неизвестно