Мухаметсалимов Ахметшакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметсалимов Ахметшакир

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Место рождения

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Султамуратов Мухаметсалим

Мать: Абдулзелимова Гулейша

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ахметшакиров Шаукат

Мать ребёнка: не указана

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ахметшакирова Сания

Мать ребёнка: Абдулкадырова Фатима

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ахметшакирова Шамсия

Мать ребёнка: Абдулкадырова Фатима

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулкадырова Фатима

Смерть
Неизвестно
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