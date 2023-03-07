Зиннуров Халиулла
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Хишраутдинов Зиннур
Мать: Хайрзаманова Миннур
Рождение ребёнка
22.11.1922
Дочь: Зиннурова Нура Халиловна
Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметшакирова Шамсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннурова Зина Халиловна
Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия
Смерть
1940