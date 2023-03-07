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Зиннуров Халиулла

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1892

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хишраутдинов Зиннур

Мать: Хайрзаманова Миннур

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1922

Дочь: Зиннурова Нура Халиловна

Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметшакирова Шамсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннурова Зина Халиловна

Мать ребёнка: Ахметшакирова Шамсия

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1940
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