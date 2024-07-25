Плодистый Даниил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1869
Рождение ребёнка
10.09.1887
Сын: Плодистый Михаил Данилович
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Плодистый Василий Данилович
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Мотрона
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
19.09.1898
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
23.07.1903
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
23.12.1909
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Плодистый Григорий Данилович
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна
Смерть
Неизвестно