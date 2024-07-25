Плодистый Даниил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлодистый Даниил Петрович

Плодистый Даниил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1869

Отец: Плодистый Петр Алексеевич

Мать: Плодистая (Жупинаско) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1887

Сын: Плодистый Михаил Данилович

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Плодистый Василий Данилович

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
13.02.1893

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Мотрона

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
19.09.1898

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
23.07.1903

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
23.12.1909

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Плодистый Григорий Данилович

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Плодистый Петр Данилович

Мать ребёнка: (Ткачева) Агафья Константиновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.